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Стивен Чунг: только Трамп может сблизить стороны украинского конфликта

Стивен Чунг: только Трамп может сблизить стороны украинского конфликта

Директор по коммуникациям переходной команды Трампа выразил своё мнение на перспективы завершения конфликта"Только Дональд Трамп может усадить стороны украинского конфликта за стол переговоров", - такое заявление сделал Стивен Чунг, директор по коммуникациям переходной команды Дональда Трампа на фоне сообщений о том, что действующий президент США Джо Байден дал Украине разрешение на использование дальнобойных ракет по территории России.

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