Директор по коммуникациям переходной команды Трампа выразил своё мнение на перспективы завершения конфликта"Только Дональд Трамп может усадить стороны украинского конфликта за стол переговоров", - такое заявление сделал Стивен Чунг, директор по коммуникациям переходной команды Дональда Трампа на фоне сообщений о том, что действующий президент США Джо Байден дал Украине разрешение на использование дальнобойных ракет по территории России.