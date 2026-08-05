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Кубок лиг. «Интер Майами» Месси против «Атлетико Сан-Луис» из Мексики

В 1-м туре Кубка лиг «Интер Майами» Лионеля Месси примет «Атлетико Сан-Луис» из Мексики. В турнире участвуют клубы МЛС и Мексики.

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