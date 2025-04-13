Трамп: США не делали никаких исключений по пошлинам для Китая

REUTERS/Evelyn Hockstein Администрация президента Соединенных Штатов не делала никаких исключений по тарифам для импортных товаров из Китая, заявил американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
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