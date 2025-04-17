Секретный архив Кремля: что на самом деле знал о войне мальчик-провидец из СССР

Дар или проклятие: таинственная история Льва Федотова, который видел будущее.В архивах советской истории сохранилась удивительная история Льва Федотова - мальчика из Смоленска, чьи предсказания о Великой Отечественной войне поражают своей точностью.
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