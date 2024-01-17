В День цифровизации на ВДНХ Кузбасс представил передовые достижения в этой сфере

На выставке «Россия» в Москве сегодня День цифровизации. Кузбасс на своем стенде презентовал 13 ИТ-разработок и решений, которые значительно упрощают и ускоряют решение целого ряда вопросов для жителей региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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