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США приостановили прием иммиграционных заявлений у мигрантов с Украины

США приостановили прием иммиграционных заявлений у мигрантов с Украины

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила прием иммиграционных заявлений, поданных мигрантами с Украины и из Латинской Америки, которым разрешили въехать при бывшем американском главе Джо Байдене.

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