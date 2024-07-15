Мигрантов в России научат общаться с девушками и прилично вести себя в транспорте

МОСКВА, 15 июля, ФедералПресс. Адаптационный курс для мигрантов из Центральной Азии, разработанный Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН), представляет собой 70-минутную лекцию, в которой в том числе содержатся общие правила общения в России.