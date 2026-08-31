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Закулисный холод и спасённая жизнь: история дуэта Галины Бесединой и Сергея Тараненко

Закулисный холод и спасённая жизнь: история дуэта Галины Бесединой и Сергея Тараненко

В 1970–1980-х годах советская публика не сомневалась: Галина Беседина и Сергей Тараненко — не просто гармоничный вокальный тандем, а любящая пара.

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