"Грозит обрушением рынка". Эксперты оценили надвигающийся зерновой кризис в России

Проблему с экспортом сельхозкультур по Черному морю уже сравнили с остановкой судоходства в Ормузском проливе Нынешний кризис с экспортом российского зерна ярко высвечивает упущения экономической политики прошлых лет, в том числе в транспортной сфере, когда не были построены новые маршруты, заявил amic.
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