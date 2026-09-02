Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

"Грозит обрушением рынка". Эксперты оценили надвигающийся зерновой кризис в России

"Грозит обрушением рынка". Эксперты оценили надвигающийся зерновой кризис в России

Проблему с экспортом сельхозкультур по Черному морю уже сравнили с остановкой судоходства в Ормузском проливе Нынешний кризис с экспортом российского зерна ярко высвечивает упущения экономической политики прошлых лет, в том числе в транспортной сфере, когда не были построены новые маршруты, заявил amic.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым