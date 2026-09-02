"Грозит обрушением рынка". Эксперты оценили надвигающийся зерновой кризис в России

Проблему с экспортом сельхозкультур по Черному морю уже сравнили с остановкой судоходства в Ормузском проливе Нынешний кризис с экспортом российского зерна ярко высвечивает упущения экономической политики прошлых лет, в том числе в транспортной сфере, когда не были построены новые маршруты, заявил amic.