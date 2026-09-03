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«Мечта сбылась»: сияющая Татьяна Овсиенко получила работу на ТВ

«Мечта сбылась»: сияющая Татьяна Овсиенко получила работу на ТВ

Певица приняла участие в съемках восьмого сезона гранд-шоу «Ну-ка, все вместе!» на канале Россия-1. Татьяна Овсиенко пресс-служба телеканала «Россия»Восьмой сезон вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» стартует 11 сентября в 21:30 на телеканале «Россия».

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