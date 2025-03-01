Раскрыто имя человека, который мог предотвратить убийство Листьева

Экс-генпрокурор Скуратов: Березовский мог не допустить убийства Листьева Российский предприниматель Борис Березовский 30 лет назад мог предотвратить убийство тележурналиста Владислава Листьева, рассказал РИА Новости бывший генеральный прокурор РФ (1995-2000) Юрий Скуратов.
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