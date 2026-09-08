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Барнаульская гостиница возместит владелице солярия ущерб от пожара

Барнаульская гостиница возместит владелице солярия ущерб от пожара

Специалисты пришли к выводу, что пожар возник из-за аварийного состояния оборудования в электрическом щите Арбитражный суд Алтайского края обязал гостиницу "Турист" в Барнауле выплатить местной предпринимательнице 3,7 млн рублей за имущество, поврежденное при пожаре.

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