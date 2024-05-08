UFC расширил партнёрство с Саудовской Аравией

Турки Аль аш-Шейх, председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где сообщил о подписании «стратегического соглашения» между Riyadh Season и UFC, которое расширяет их партнёрство.
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