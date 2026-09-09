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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Футболист «Жувентуде» убежал в раздевалку по нужде и едва не был заменен. В итоге он вернулся и забил

Курьезный эпизод произошел в матче « Жувентуде » с «Крисиумой» в бразильской Серии B. Вингер Маркос Пауло прямо по ходу встречи внезапно убежал в раздевалку – ему срочно понадобилось в туалет.

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