Футболист «Жувентуде» убежал в раздевалку по нужде и едва не был заменен. В итоге он вернулся и забил

Курьезный эпизод произошел в матче « Жувентуде » с «Крисиумой» в бразильской Серии B. Вингер Маркос Пауло прямо по ходу встречи внезапно убежал в раздевалку – ему срочно понадобилось в туалет.
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