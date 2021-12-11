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  • галина
    Их никто не накажет, потому что они его друзья.Президент раскрит...
  • галина
    У нас все покупается и все продается.Торговец должностями
  • галина
    Так посадить и вернуть в казну все деньги в двойном размере. Или слабо.Такая вот "гвардия"

Сладкое детство

Сладкое детство

В некоторых областях Северной Кореи власти ввели налог на каждое домохозяйство. Этот сбор будут направлять кондитерским фабрикам для производства конфет, которые вождь Ким Чен Ын по традиции раздает всем детям страны по случаю своего дня рождения.

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