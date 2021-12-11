Сладкое детство

В некоторых областях Северной Кореи власти ввели налог на каждое домохозяйство. Этот сбор будут направлять кондитерским фабрикам для производства конфет, которые вождь Ким Чен Ын по традиции раздает всем детям страны по случаю своего дня рождения.
В некоторых областях Северной Кореи власти ввели налог на каждое домохозяйство. Этот сбор будут направлять кондитерским фабрикам для производства конфет, которые вождь Ким Чен Ын по традиции раздает всем детям страны по случаю своего дня рождения.
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