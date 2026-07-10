Мощные ливни подбираются к Москве. В Калуге видели "торнадо"

С пятницы по воскресенье в Москве и области может выпасть до 60 мм, а местами до 80 мм осадков.Москва готовится к натиску ненастья: мощные ливни уже обрушились на Тулу, принеся с собой крупный град, а в окрестностях Калуги наблюдалось формирование торнадо.
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