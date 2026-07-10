Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 533 подписчика

Мощные ливни подбираются к Москве. В Калуге видели "торнадо"

Мощные ливни подбираются к Москве. В Калуге видели "торнадо"

С пятницы по воскресенье в Москве и области может выпасть до 60 мм, а местами до 80 мм осадков.Москва готовится к натиску ненастья: мощные ливни уже обрушились на Тулу, принеся с собой крупный град, а в окрестностях Калуги наблюдалось формирование торнадо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии