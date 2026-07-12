День Петра и Павла 12 июля 2026 года: история великих апостолов, народные традиции, приметы и главные запреты праздника Елена Галицкая12 июля 2026 года православные христиане отмечают один из самых значимых летних праздников — День святых первоверховных апостолов Петра и Павла.