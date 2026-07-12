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День Петра и Павла 12 июля 2026 года: история великих апостолов, народные традиции, приметы и главные запреты праздника

День Петра и Павла 12 июля 2026 года: история великих апостолов, народные традиции, приметы и главные запреты праздника

День Петра и Павла 12 июля 2026 года: история великих апостолов, народные традиции, приметы и главные запреты праздника Елена Галицкая12 июля 2026 года православные христиане отмечают один из самых значимых летних праздников — День святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

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