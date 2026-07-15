💡Керчь полностью обесточена после атаки вражеских БПЛА Исполняющий обязанности главы администрации города Иван Кошель сообщил, что все органы жизнеобеспечения переведены на резервные источники питания.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
💡Керчь полностью обесточена после атаки вражеских БПЛА Исполняющий обязанности главы администрации города Иван Кошель сообщил, что все органы жизнеобеспечения переведены на резервные источники питания.