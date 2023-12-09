Шпротлянд возмущается, коварный Писториус, макаки как пример

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Владислав Владислав
Отличная статья. Потрясающе интересная манера подачи материала :)
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21 час.
В
Владимир
Только укрохолопы, это обычные русские, которые назвали себя украинцами и уверовали в это.
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21 час.
ИР
Ирина Рукина
Укрохолопы, англоскунсы - как быстро они возвращаются к макакам-резус!!! Боже, дай возможность наблюдать этот спектакль и дальше!!!
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20 час.

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