Биткоин достиг ключевого порога ликвидации

Быстрые колебания цен на биткоин всегда играли решающую роль в формировании поведения рынка. Эти быстрые движения, характеризующиеся высокой волатильностью, могут привести к значительным рыночным последствиям, включая ликвидацию.
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