Российский космонавт Петр Дубров стал новым командиром МКС

Российский космонавт Петр Дубров стал новым командиром Международной космической станции (МКС), приняв полномочия от астронавта Джессики Меир.
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