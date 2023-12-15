Жителям Подмосковья предложили новогодние подарки по программе лояльности «Коммунальный бонус»

МосОблЕИРЦ пригласил жителей Подмосковья присоединиться к программе лояльности «Коммунальный бонус». На данный момент клиенты уже получили свыше 670 тысяч купонов на скидки и подарки, сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.