Хинштейн: в центре Курска при атаке дронов поврежден жилой дом

Врио губернатора региона отметил, что пострадавших нет Жилой многоквартирный дом в центре Курска был поврежден в результате атаки дронов, пострадавшие отсутствуют, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем официальном телеграм-канале.