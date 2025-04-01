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Петербургский дневник

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Хинштейн: в центре Курска при атаке дронов поврежден жилой дом

Хинштейн: в центре Курска при атаке дронов поврежден жилой дом

Врио губернатора региона отметил, что пострадавших нет Жилой многоквартирный дом в центре Курска был поврежден в результате атаки дронов, пострадавшие отсутствуют, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем официальном телеграм-канале.

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