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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Врач рассказал, как хронический стресс связан с развитием диабета

Врач рассказал, как хронический стресс связан с развитием диабета

Заболевание требует особого внимания из-за заметного роста числа случаев в последние годы Избыточный вес, переедание, постоянный стресс и большое количество быстрых углеводов в рационе могут повышать вероятность развития сахарного диабета второго типа.

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