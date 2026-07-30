«Я живу в маленьком домике». Большое интервью с архитектором Михаилом Беловым

Архитектор Михаил Белов рассказал «Снобу» что такое бумажная архитектура, вспомнил, как японец-якудза заказывал ему проект русского ресторана, похвалил Сталина, поругал Татлина, а ещё объяснил, почему Натали не должна быть выше Пушкина — по крайней мере, в лужковской Москве.