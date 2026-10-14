К счастью, пострадавших и повреждений нет. С 20:00 13 октября до 08:00 14 октября ВС РФ сбили 902 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.