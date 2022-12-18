Аргументы и Факты

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Конгрессмен увидел «достаточно оснований» для уголовного обвинения Трампа

Конгрессмен увидел «достаточно оснований» для уголовного обвинения Трампа

Есть достаточно оснований для предъявления обвинений экс-президенту США Дональду Трампу. С таким заявлением в интервью CNN выступил американский конгрессмен Адам Шифф, который в составе специального комитета конгресса расследует штурм Капитолия.

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