Конгрессмен увидел «достаточно оснований» для уголовного обвинения Трампа

Есть достаточно оснований для предъявления обвинений экс-президенту США Дональду Трампу. С таким заявлением в интервью CNN выступил американский конгрессмен Адам Шифф, который в составе специального комитета конгресса расследует штурм Капитолия.
Есть достаточно оснований для предъявления обвинений экс-президенту США Дональду Трампу. С таким заявлением в интервью CNN выступил американский конгрессмен Адам Шифф, который в составе специального комитета конгресса расследует штурм Капитолия.
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