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Главный госавтоинспектор Татарстана с профилактической беседой посетил одну из школ Казани

Главный госавтоинспектор Татарстана с профилактической беседой посетил одну из школ Казани

В ходе беседы он напомнил ребятам о важности соблюдения правил безопасного поведения на дороге, рассказав о ключевых требованиях, предъявляемых к пешеходам, велосипедистам, владельцам средств индивидуальной мобильности и мототехники.

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