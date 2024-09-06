Главный госавтоинспектор Татарстана с профилактической беседой посетил одну из школ Казани

В ходе беседы он напомнил ребятам о важности соблюдения правил безопасного поведения на дороге, рассказав о ключевых требованиях, предъявляемых к пешеходам, велосипедистам, владельцам средств индивидуальной мобильности и мототехники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)