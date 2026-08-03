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В Тольятти стартовал XIX чемпионат ГИМС МЧС России

В Тольятти стартовал XIX чемпионат ГИМС МЧС России

ТОЛЬЯТТИ, 3 августа, ФедералПресс. В Тольятти впервые в истории страны проходит масштабный турнир, в котором соревнуются восемь сильнейших команд Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) из различных федеральных округов.

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