Власти США решили ограничить инвестиции в ИИ-сектор и электронику Китая

Новый набор ограничений по инвестициям американских граждан и компаний в передовые технологические отрасли Китая начали готовить в правительстве США, 22 июня сообщает американское интернет-издание о компьютерных технологиях Tom’s Hardware.
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