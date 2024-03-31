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День пробуждения Домового отмечается 1 апреля

День пробуждения Домового отмечается 1 апреля

День пробуждения Домового отмечается 1 апреля Анна ФедороваМногие знают, что первого апреля празднуют День смеха, но не все осведомлены о том, что этот день также связан с еще одним менее известным праздником — Днем пробуждения Домового.

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