В Skyrim прокачали свыше 31 тыс текстур и сравнили графику с оригиналом. Работа з...

В Skyrim прокачали свыше 31 тыс текстур и сравнили графику с оригиналом. Работа заняла больше годаДля Skyrim Special Edition вышел новый крупный мод, добавляющий в игру свыше 31 тыс улучшенных текстур, разрешение которых было повышено с помощью апскейлинга.