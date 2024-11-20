В Skyrim прокачали свыше 31 тыс текстур и сравнили графику с оригиналом. Работа з...

В Skyrim прокачали свыше 31 тыс текстур и сравнили графику с оригиналом. Работа заняла больше годаДля Skyrim Special Edition вышел новый крупный мод, добавляющий в игру свыше 31 тыс улучшенных текстур, разрешение которых было повышено с помощью апскейлинга.
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