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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Skyrim прокачали свыше 31 тыс текстур и сравнили графику с оригиналом. Работа з...

В Skyrim прокачали свыше 31 тыс текстур и сравнили графику с оригиналом. Работа з...

В Skyrim прокачали свыше 31 тыс текстур и сравнили графику с оригиналом. Работа заняла больше годаДля Skyrim Special Edition вышел новый крупный мод, добавляющий в игру свыше 31 тыс улучшенных текстур, разрешение которых было повышено с помощью апскейлинга.

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