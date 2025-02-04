Возраст призывников в армию на Украине продолжает увеличиваться, что негативно влияет на боеспособность вооружённых сил, считает Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии