Восемь человек погибли в ходе беспорядков в эквадорском Гуаякиле

Не менее восьми человек погибли в ходе беспорядков в эквадорском городе Гуаякиль, передает RT . Также три человека ранены, в том числе полицейский - он получил огнестрельное ранение, сгорели два автомобиля и мотоцикла, сообщил представитель силового блока.
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