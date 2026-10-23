До первых снегопадов в Петербурге осталось немного. И хотя характер будущей зимы не могут предсказать даже самые опытные синоптики, городские службы уже активно закупают антигололедные материалы для дорог.
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