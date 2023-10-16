Лавров и глава МИД КНР обсудили ситуацию вокруг Украины и на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И во время переговоров в Пекине обсудили конфликт на Украине и обострение на Ближнем Востоке, говорится в заявлении российского дипведомства.
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