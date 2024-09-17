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МВФ отложил планы о консультациях с Россией на неопределенный срок

МВФ отложил планы о консультациях с Россией на неопределенный срок

Работа миссии Международного валютного фонда по участию в консультациях в рамках ежегодного обзора экономики России, отложена на неопределенный срок, сообщил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.

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