МВФ отложил планы о консультациях с Россией на неопределенный срок

Работа миссии Международного валютного фонда по участию в консультациях в рамках ежегодного обзора экономики России, отложена на неопределенный срок, сообщил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.
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