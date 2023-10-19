Scientific Reports: Ученые предложили правило пяти секунд для защиты от COVID-19

Группа японских ученых провели исследование, в ходе которого выяснили, что пик заражения заболеваниями, передающимися воздушно-капельным путем, приходится на первые пять секунд после встречи человека с источником заражения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии