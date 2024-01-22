Главный режиссер НОВАТ Вячеслав Стародубцев вошел в жюри «Золотой маски»

Решением секретариата Союза театральных деятелей РФ заслуженный деятель искусств России, исполняющий обязанности ректора Новосибирской государственной консерватории и главный режиссер новосибирского Оперного Вячеслав Стародубцев возглавил жюри в конкурсах спектаклей оперы, оперетты/мюзикла и балета обновленного фестиваля-конкурса российской национальной театральной премии «Золотая маска».
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