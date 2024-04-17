Бухарест (ATP). 2-й круг. Кецманович сыграет с Мартинесом Портеро, Фучович – с Грикспором

Сетка здесь. Tiriac Open Бухарест, Румыния 15 – 21 апреля 2024 ATP 250 Призовой фонд – 579 320 евро Открытые корты, грунт Второй круг Артур Риндеркнеш (Франция) Алехандро Табило (Чили) Дата проведения 17 апреля, 11.
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