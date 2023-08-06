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Франциска Пройс: «Сдаваться – не в моем характере. У меня все еще есть мечты в биатлоне, которые меня вдохновляют»

В январе спортсменка объявила о досрочном завершении сезона. «Это решение было принято не одномоментно: с учетом моего состояния здоровья и низких запасов энергии период между январем 2022 и январем 2023 года стал для меня серьезной нагрузкой.

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