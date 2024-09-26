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Курские новости

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Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили под Курском орудие и технику ВСУ

Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили под Курском орудие и технику ВСУ

Счет идет: продолжается методичное уничтожение технических средств и орудий противника. По информации замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майора Апти Алаудинова, спецназом были ликвидированы три пикапа, два миномета, БТР М113, орудие ВСУ.

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