Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили под Курском орудие и технику ВСУ

Счет идет: продолжается методичное уничтожение технических средств и орудий противника. По информации замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майора Апти Алаудинова, спецназом были ликвидированы три пикапа, два миномета, БТР М113, орудие ВСУ.
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