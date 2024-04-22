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Россия и Китай обсудили результаты сотрудничества

Россия и Китай обсудили результаты сотрудничества

Сегодня, 22 апреля, первый вице-губернатор – председатель правительства Приморья Вера Щербина встретилась с секретарем горкома Коммунистической партии Китая Яньбянь-Корейского автономного округа Ху Цзяфу и обсудила результаты торгово-экономического сотрудничества.

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