Россия и Китай обсудили результаты сотрудничества

Сегодня, 22 апреля, первый вице-губернатор – председатель правительства Приморья Вера Щербина встретилась с секретарем горкома Коммунистической партии Китая Яньбянь-Корейского автономного округа Ху Цзяфу и обсудила результаты торгово-экономического сотрудничества.
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