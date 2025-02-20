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Трамп ещё очень интеллигентно ведёт себя в отношении союзников – Путин ответил на вопрос о встрече с лидером США

Трамп ещё очень интеллигентно ведёт себя в отношении союзников – Путин ответил на вопрос о встрече с лидером США

Политнавигатор Президент РФ Владимир Путин готов встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом в любой момент, однако прежде необходимо подготовиться и согласовать позиции сторон.

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Комментарии
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Андрей
Главное сегодня России не расслабляться! ЭТИМ верить нельзя! В каждую минуту они опять могут обмануть!
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9 час.
b
borzov
а Путин как себя ведет в отношении, как бы наших союзничков, которые нам серут на голову?
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4 час.
Семен Демин
Путин и Трамп рассыпаются в комплиментах друг другу. Посмотрим, кто кого одурачит.
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3 час.
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