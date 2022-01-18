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Опрос Heartland Institute и Rasmussen Reports о вакцинации в США

Опрос Heartland Institute и Rasmussen Reports о вакцинации в США

Согласно общенациональному телефонному опросу проведенному Heartland Institute и Rasmussen Reports среди сторонников правящей партии в США -55% поддерживают штрафы против непривитых-59% поддерживают домашний арест непривитых-48% поддерживают тюрьму за сомнение в эффективности вакцинации в социальных сетях-45% поддерживают лагеря для интернирования непривитых-47% поддерживают слежку за непривитыми-29% поддерживают отбор детей у непривитыхСреди активных сторонников Байдена (среди них большинство негры и латиносы):-51% поддерживают заключение непривитых в "особые учреждения"-54% поддерживают крупные штрафы и тюремное заключение для критиков вакцинацииПри этом, против репрессивных мер в отношении непривитых граждан высказываются 78% сторонников Республиканской партии и 64% опрошенных не связанных с обоими партиями.

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