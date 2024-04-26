ВС России ликвидировали треть подразделения ВСУ в Днепропетровской области

Российские военнослужащие ударили по месту дислокации ВСУ в Днепропетровской области. В результате они ликвидировали около трети бойцов украинского подразделения, которых планировали перекинуть под Энергодар.
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