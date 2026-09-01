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Asia Spot LNG Prices Hit 5-Month High as Hormuz Blockage Drags On

Spot LNG prices in Asia jumped on Tuesday to the highest level since the 2026 winter, as buyers compete for spot cargoes amid the still-stalled LNG traffic through the Strait of Hormuz.

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