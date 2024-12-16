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Царьград

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Наглость абхазов обернулась громким позором

Наглость абхазов обернулась громким позором

В Сети появился восьмиминутный ролик под названием "Наглость абхазов обернулась громким позором". В нём рассказывается, как не самые удачные политические решения обернулись для небольшой кавказской республики полным фиаско.

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Комментарии
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А
Александр24
Вот тут и задумаешься - может Лукашенко был и прав не признав эти, так называемые, &quot;республики&quot;?
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6 час.
АН
Александр Невельский
&quot;Гордые&quot; горцы привыкли к халяве! А это не есть хорошо!
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4 час.
Игорь Васиков
Жаль народ. Хорошие люди. Открытые, весёлые и жуликоватые. Но так всё запущенно. За 10 лет ничего не создано. Эдакий запущенный, заброшенный рай...
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3 час.

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