В Сети появился восьмиминутный ролик под названием "Наглость абхазов обернулась громким позором". В нём рассказывается, как не самые удачные политические решения обернулись для небольшой кавказской республики полным фиаско.
Наглость абхазов обернулась громким позором
Комментарии
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А
Александр24
Вот тут и задумаешься - может Лукашенко был и прав не признав эти, так называемые, "республики"?
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6 час.
АН
Александр Невельский
"Гордые" горцы привыкли к халяве! А это не есть хорошо!
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4 час.
Игорь Васиков
Жаль народ. Хорошие люди. Открытые, весёлые и жуликоватые. Но так всё запущенно. За 10 лет ничего не создано. Эдакий запущенный, заброшенный рай...
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3 час.
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