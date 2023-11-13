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Закон, порядок, государство

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"Скорая уже на месте": серьезное ДТП с пассажирским автобусом в Приморье в эти минуты

"Скорая уже на месте": серьезное ДТП с пассажирским автобусом в Приморье в эти минуты

Серьезное ДТП с пассажирским автобусом в Приморье в эти минуты. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы в tg — канале urist_pomosh (18+).

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