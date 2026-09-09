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Пятый канал

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Силы ПВО России за ночь уничтожила почти 600 украинских дронов

Силы ПВО России за ночь уничтожила почти 600 украинских дронов

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 596 украинских беспилотников самолетного типа.

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